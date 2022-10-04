Учащиеся курганской школы №5 считают, что отменять «двойки» и домашнее задание не стоит

Учащиеся начальных классов школы №5 города Кургана считают, что отменять «двойки» и домашнее задание не стоит, потому что это дисциплинирует и помогает получить новые знания.

Об этом они рассказали заместителю директора департамента образования и науки региона Ивану Хлебникову во время встречи в рамках проекта «Разговоры о важном». С интересных обсуждений, знакомств в зауральских школах начинается каждый понедельник. На повестке дня в этот раз была роль учителя в современном мире. Ребята сравнили современную школу с яснополянской школой, отметили много схожего: традиции современного образования зародились именно в те годы. Затем ученики пофантазировали и представили школу, в которой они бы хотели заниматься.

По информации Молодёжного портала Зауралья, Иван Хлебников пришёл именно в школу №5 потому, что сам учился в ней. Своему первому учителю Любови Ждановой он подарил букет цветов, а затем сделал фото с учениками.

«Воспитание ответственности, активной жизненной позиции, творческого подхода было заложено в начальной школе — за что отдельное спасибо моему педагогу! И очень приятно было это сказать сегодня — накануне Дня учителя. Не забывайте своих учителей — и школьных, и тех, кто является наставником на жизненном пути!» - написал Иван Хлебников на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Фото с личной страницы Ивана Хлебникова в соцсети «Вконтакте».

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