Учащимися губернаторской кадетской школы-интерната в Шадринске рассказали о службе в армии

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Курганской области майор Алексей Белокур посетил губернаторскую кадетскую школу-интернат 11 октября.

«Офицер — профессия героическая» — именно так прозвучала тема беседы, в ходе которой Алексей Белокур подробно рассказал учащимся о поступлении в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ, о военных специальностях и перспективах дальнейшей службы, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур, общаясь с ребятами, ответил на все их вопросы. Девушки не уступали сильному полу, интересуясь службой в армии, в том числе по контракту, а также узнали о женской военной карьере. Кроме того, кадет сориентировали, что они всегда могут обратиться к специалисту местного комиссариата и получить любую необходимую информацию.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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