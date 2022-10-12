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Учащимися губернаторской кадетской школы-интерната в Шадринске рассказали о службе в армии

Они узнали о военных специальностях и получили ответы на интересовавшие их вопросы.

12 октября, 2022 - 18:34

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Курганской области майор Алексей Белокур посетил губернаторскую кадетскую школу-интернат 11 октября.

«Офицер — профессия героическая» — именно так прозвучала тема беседы, в ходе которой Алексей Белокур подробно рассказал учащимся о поступлении в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ, о военных специальностях и перспективах дальнейшей службы, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур, общаясь с ребятами, ответил на все их вопросы. Девушки не уступали сильному полу, интересуясь службой в армии, в том числе по контракту, а также узнали о женской военной карьере. Кроме того, кадет сориентировали, что они всегда могут обратиться к специалисту местного комиссариата и получить любую необходимую информацию.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

 

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12 октября, 2022 - 18:34

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