Участие в выборах приняли более трёх тысяч зауральцев

Общая явка на выборах в органы местного самоуправления Курганской области составила 6,78%, всего проголосовали 3 082 избирателя:

на дополнительных выборах депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6 – 5,20% (проголосовали 2025 избирателей);

на дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №18 –17,05% (проголосовал 741 избиратель);

на дополнительных выборах депутатов Катайской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №5, №11– 14,39% (проголосовали 316 избирателей).

Такие данные были озвучила сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга для журналистов заместитель председателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко.

Всего избрано семь кандидатов, выдвинутых политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– В день голосования 11 сентября на избирательных участках присутствовали 87 наблюдателей, в том числе: 42 – от кандидатов,

15 – от политических партий («ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 10, КПРФ – 5),

30 – от Общественной палаты Курганской области, а также 9 представителей средств массовой информации, – отметила Лариса Францишко.

По информации Избирательной комиссии Курганской области.

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