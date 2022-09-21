Участник спецоперации Дмитрий Гаврилов из Кургана: «Мы должны показать Западу и Украине, что не бросим своих братьев»

Курганец Дмитрий Гаврилов, в июле вернувшийся со специальной военной операции, в декабре планирует поехать вновь, причём не один, а с приятелями.

Дмитрию 23 года, он выпускник промышленного техникума по специальности наладчик станков с числовым программным управлением. Сейчас, как он выражается, между войной и войной, работает оператором на арене виртуальной реальности, где проходят праздники. Положительные эмоции после возвращения с линии фронта очень нужны.

В спецоперации он участвовал с 11 мая по 14 июля. Молодой человек признался, что устал смотреть новости о том, как нацбатальоны обращаются с гражданским населением, поэтому и решил поехать на помощь сам. «Даже представить страшно, что что-то подобное может произойти в нашей стране. Решил, что могу как-то предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию», - отмечает Дмитрий.

Дмитрий занимался охраной территории по направлению к Харьковской области. «Первые две недели было сильно жёстко, в людей стреляли нацисты, наёмники из Польши. Они пытались даже подрывать территорию, но наши ребята мешали. На моих глазах погибали товарищи, с которыми успели хорошо поладить за это время. Такое забыть, конечно, невозможно», - вспоминает Дмитрий.

Как человек с активной гражданской позицией Дмитрий Гаврилов заявляет, что наш долг- защитить братские народы и обеспечить безопасность, первоочередной задачей для тех, кто отправится в зону спецоперации, станет помощь Донбассу, Херсону и Запорожью, они должны стать свободными.

«Местные жители пытались помочь нам, приносили воду, еду. Мы занимались эвакуацией. Мы должны были помочь спасти граждан, которые ежедневно подвергались грабежам и насилию», - поясняет Дмитрий.

Курганец считает, что сейчас, когда глава государства объявил о частичной мобилизации, нельзя оставаться в стороне, молчать, ждать, что эта операция закончится сама по себе, нужно действовать. «Нашим парням нужна помощь. Люди, которые живут в ЛНР и ДНР, - русскоязычный народ. Они ни в чём не виноваты. Их нужно спасти. Всё, что сейчас должны сделать наши мужчины, это записаться в ряды добровольцев», - считает молодой человек.

По словам Дмитрия Гаврилова, его друзья сейчас тоже собираются принять участие в специальной военной операции. «Мы не хотим войны, но мы должны показать Западу и Украине, что не бросим своих братьев», - подытожил молодой человек.

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