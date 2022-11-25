Участник СВО из Кургана рассказал о поддержке бойцов

Редакции «Нового мира» удалось связаться с бойцом, который отправился добровольцем на специальную военную операцию. Молодой человек служит в отряде «Барс-15», говорит, что настрой у всех боевой. Курганец отправился добровольцем 18 октября, и это была уже вторая его поездка на Украину. Решил вернуться, потому что чувствует свою обязанность, как мужчины, перед Родиной. Там он защищает от неонацистов не только своих родных, но и местных жителей. Те, в свою очередь, поддерживают и помогают бойцам.

Доброволец отметил, что им часто приходят письма с поддержкой. Курганцы просят в письмах вернуться домой живыми и здоровыми, желают победы. Наши военнослужащие с радостью читают письма от родных, земляков. Особенно умиляют рисунки от детей. Конечно, по словам нашего земляка, очень важна и гуманитарную помощь

«Без неё было бы тяжелее», - отметил участник СВО.

На вопрос, как к твоему выбору отнеслись родные, «Малой» ответил, что поддержали. По его словам, все понимают необходимость защиты своей Родины.

По семье и друзьям молодой человек, конечно же, скучает: «С родными общаемся, они волнуются так или иначе. А кто, если не мы? Когда объявили мобилизацию, я не раздумывая, отправился на границу. Но если мы отправились на границу с Украиной, некоторые поспешили на границу с Грузией и Казахстаном. Не понимаю их. Вместо того, чтобы защищать родных, они побежали. Для нас такое поведение выглядит смешным».

С «Малым» пообщалась Анастасия Пережегина.

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