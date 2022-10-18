Участник Великой Отечественной войны из села Альменево перевёл на помощь мобилизованным 50 тысяч рублей

Жители Курганской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и участников специальной военной операции.

Участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Альменевского района и Курганской области Василий Добрыдин направил в качестве материальной помощи 50 тысяч рублей, сообщает группа Управления социальной защиты населения Курганской области в соцсети «Вконтакте». В этом году ему исполнилось 98 лет. Мужчина решил, что не может оставаться в стороне в столь непростое для страны время, решил поддержать зауральцев. Василий Григорьевич не понаслышке знает о том, насколько важна любая помощь тем, кто сейчас находится на передовой.

По вопросам предоставления социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи семьи мобилизованных могут обратиться по телефонам: 8(3522)23-11-90 (круглосуточно), 8(908)006 72 40 (круглосуточно), 8(3522)44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00).

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