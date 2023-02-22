Участникам военно-тактической игры «Рубеж» вручили заслуженные награды

В мультицентре «Смолин» 21 февраля на торжественное подведении итогов игры «Рубеж» собрались представители команд образовательных учреждений Кургана, чтобы получить свои заслуженные награды!

В 2022 -2023 годах проект удалось реализовать благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

«Рубеж» состоял из двух блоков: образовательного и соревновательного. Соревновательный этап состоял из 16 видов и 4 этапов. Проект в конечном итоге объединил более 2572 участников из трех возрастных групп и запомнился своими яркими моментами!

Основной особенностью проекта было проведение игры с применением лазертага и лекций с участниками проекта по теме «Геополитика в современном мире»

Организаторами проекта являются: Молодёжная организация «XXI ВЕК» и Городской военно-патриотический центр «Звезда» Курганского Дома молодежи.

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