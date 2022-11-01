Участниками географического диктанта в КГУ стали более 200 человек

Курганский госуниверситет 30 октября 2022 года стал площадкой международной просветительской акции «Географический диктант – 2022». Диктант собрал 200 участников. Большая часть из них школьники и учащиеся колледжей.

Перед началом диктанта на большом экране участники увидели два научно-популярных фильма о заповедниках России.Затем ребята дали ответы на 40 вопросов диктанта: о городах, путешественниках и экспедициях, горных системах и реках,о месторождениях полезных ископаемых,о животных и растениях тех или иных регионов страны.

Правильные ответы на вопросы диктанта участники смогут увидеть на сайте dictant.rgo.ru 21 ноября,30 ноября начнется публикация результатов, и каждый из участников по индивидуальному идентификационному номеру бланка сможет узнать, насколько верно ответил на вопросы и сколько баллов набрал.

По информации Курганского государственного университета.

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