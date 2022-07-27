Участники форума «Утро» поиграют в снежки и высадят международный сад дружбы

Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Елена Шумакова в ходе пресс-конференции, посвященной молодежному форуму «Утро», рассказала о насыщенной и яркой программе, подготовленной для участников.

Главная тема форума — создание молодежных комьюнити, их взращивание и поддержка, чтобы они могли активно участвовать в общественной жизни в своих регионах, снабжение этих сообществ всем необходимым инструментарием.

«Страну меняют люди и это один из лозунгов нашего форума, а мы создадим для этого условия. Четыре года подряд наш регион занимает первое место в рейтинге по развитию гражданского общества, поддержке НКО и социального бизнеса. В дни проведения форума в регион приедут участники по федеральной программе «Здравствуй, Россия». Это представители 14 стран — Азербайджана, Аргентины, Абхазии, Армении, Белоруссии, Израиля, Киргизии, Казахстана, Германии, Танзании, Польши, Турции. Все они примут участие в работе форума и познакомятся с молодежью УрФО, чтобы обменяться своими наработками и поделиться планами по развитию», - отметила Елена Шумакова.

Направления, по которым будут работать команды первой смены — экосообщества, куратором выступает Ямало-Ненецкий автономный округ, урбанистические сообщества, курируемая Свердловской областью и креативные сообщества, это площадка Ханты-Мансийского автономного округа. Во втором направлении также три тематических трека: образовательные сообщества, куратор — Челябинская область, здоровый образ жизни, курируемый Курганской областью и вовлеченные сообщества, где куратором выступит Тюменская область.

Директор департамента рассказала, что спикерами форума станут 50 высококлассных специалистов и экспертов из регионов РФ и других стран мира в сфере молодежной политики, развития неформальных сообществ, НКО, а также руководители молодежных проектов. Среди них Антон Догов председатель фонда президентских грантов, Юлия Саранова, заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, представители Росмолодежи «Россия — страна возможностей», креативных сообществ и крупных стартапов.

«Участники уже сейчас работают над 170 проектами по 15 направлениям. В реализацию этих проектов будет инвестировано в общей сложности 13 миллионов рублей. Это грантовый фонд, который представляет Росмолодежь. Инновацией этого форума стало учреждение специального грантового фонда региона, созданного по инициативе главы региона. Претендовать на него могут представители любого региона, главное условие — реализация проекта на территории автономного округа. Направления грантовых конкурсов: «Занятость молодежи», «Развитие малых территорий», «Межкультурное и международное партнерство», «Антитеррористическая деятельность», «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья», «Экологическое просвещение», «Развитие студенческих сообществ», «Творческая среда», «Формирование и популяризация ценностей», «Молодежный туризм», «Здоровый образ жизни», «Историческая память», «Развитие медиа», «Добровольчество», «Профилактика девиантного поведения», - поделилась Елена Шумакова.

Она отметила, что на форуме очень важное направление поддержки будет отведено развитию самозанятости, самоопределению и профессиональному росту молодежи.

Во время форума, с помощью инженеров-наставников участники сами смогут собрать солнечную батарею и ветрогенератор, выпустить мальков осетра в реку Иртыш, высадить международный сад дружбы.

Волонтерский корпус будет представлен волонтерами из 13 регионов, которые будут работать все дни. Участников ожидает насыщенная спортивная программа: «хвойный забег», зарядки с олимпийскими чемпионами.

«9 августа — День коренных народов Севера, на котором участников ждет насыщенная этнопрограмма, где они погрузятся в культуру и традиции этих народов, этномузыку и этноспорт. Ребята также познакомятся еще с одним знаковым проектом региона. Ханты-Мансийск является новогодней столицей Сибири, поэтому все, кто приедет, смогут поиграть в снежки и полепить снеговиков на территории археопарка под сводами знаменитых бронзовых мамонтов», - поделилась подготовленными сюрпризами Елена Шумакова.

В конце пресс-конференции заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов и Елена Шумакова ответили на вопросы окружных СМИ. Читайте об этом в следующих информационных материалах на сайтах nm45.ru и zauralonline.ru.

Василий Малухин.

Фото автора.

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