Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс» едут в Курган

Мотопробег «Донбасс – Кузбасс» выехал из города Горловка Донецкой народной республики 4 сентября. Кузбасским мотоциклистам предстоит преодолеть более 5 тысяч километров по маршруту Донецк — Волгоград — Саратов — Самара — Уфа — Магнитогорск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово. Участники пробега уже посетили Волгоград и Саратов.

В Курган мотоциклисты прибудцт ориентировочно 10 сентября. 11 сентября с 10:00 до 12:00 у участников пробега запланировано посещение ледовой арены «Юность».

Более подробная информация о прибытии и проведении встречи с участниками мотопробега будет размещена позднее. Следите за новостями!

Добавим, мотопробег организовали в рамках форума «Россия – спортивная держава», который пройдёт в городе Кемерово в конце сентября. В спротуправлении курганской области уточнили, что основная цель пробега: прославление подвига кузбасских спортсменов, которые совершили в 1935 году лыжный переход «Донбасс – Кузбасс».

Фото правительства Кемеровской области.

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