Участники специальной военной операции встречаются с курганскими школьниками

Учащиеся школы №22 города Кургана встретились с выпускником школы, участником СВО Алексеем (позывной «Вишня»). Мужчина – доброволец, написал заявление об участии в операции в её самые первые дни и объяснил своё решение желанием помочь молодым солдатам своим боевым опытом и военным умением. Гость рассказал о значении этой операции для жителей Донбасса, поделился воспоминаниями о времени, проведённом на передовой, и признался, что бесстрашных людей не бывает.

В гимназии №32 на базе музея Боевой Славы прошла встреча учеников 10-х классов с офицером – участником спецоперации. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, военный рассказал школьникам о настроениях среди участников СВО, чувствах, которые испытывают воины, получая письма от ребят из разных уголков страны, о боевом духе.

Ребята узнали, что написанные ими письма доходят до военных, и они очень важны – дают силы и добавляют мужества бойцам.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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