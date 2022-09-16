Участок улицы Коли Мяготина в Кургане закрыли до середины декабря

Участок от улицы Красина до дома № 115 по улице К. Мяготина сегодня закрыли. Движение будет ограничено до 21:00 часа 19 декабря.

По информации Транспортного управления, автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

- №№ 12, 353 – ул. Р. Зорге, Станционная, Ленина, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- №№ 360, 361 - ул. Р. Зорге, Станционная, Кирова, К. Мяготина, Ленина, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- №№ 19, 311, 330 - ул. Р. Зорге, Станционная, Красина, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Посадка-высадка пассажиров осуществляется на всех существующих остановочных пунктах.

Администрация города Кургана обращается к жителям с просьбой заранее спланировать свой маршрут.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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