Участок улицы Пролетарской в районе пересечения с К.Мяготина закрыли

Участок улицы Пролетарской в районе пересечения с улицей Коли Мяготина частично закрыт для движения транспорта в связи с масштабной реконструкцией канализационных сетей.

По информации департамента развития городского хозяйства, въезд в город с Некрасовского путепровода осуществляется через съезд на улицу Станционную.

Въезд на Некрасовский путепровод со стороны центра города осуществляется через объезд по улицам Гоголя – Савельева – Коли Мяготина и далее с правым поворотом на путепровод, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напоминаем: открыть движение на перекрёстке улиц Коли Мяготина – Пролетарская планируют вечером 25 сентября.

К концу текущей недели подрядчик планирует открыть движение по улице Куйбышева на всем ее протяжении.

Как пояснили в департаменте развития городского хозяйства, в настоящий момент улица открыта для движения на участке от Половинской до Савельева.

На всём протяжении улицы выполнена укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Заканчиваются работы по установке бортовых камней.

Параллельно ведутся работы по демонтажу старого изношенного асфальтобетонного покрытия и щебёночного основания на примыканиях к дороге и парковочных карманах.

После открытия улицы для движения в полном объёме работы на ней в соответствии с контрактом будут продолжены. Рабочим предстоит выровнять горловины колодцев. В финальной стадии будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.