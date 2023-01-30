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Ученики курганского лицея-интерната получили новое пространство для занятий спортом

На ремонт здания ушло 5,7 миллиона рублей.

19 января, 2023 - 19:33

В Курганском областном лицее-интернате для одарённых детей появилось новое пространство для занятий физкультурой и спортом.

В здании заменили окна, двери и полы. У ребят появились спортивный и тренажёрный залы, а также раздевалки, душ, санузлы для мальчиков и девочек и кабинет тренера, сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области. Директор департамента Андрей Кочеров подчеркнул, что на ремонт пустовавшего и непригодного для использования здания из областного бюджета выделили 5,7 миллиона рублей.

«Реконструкция помещения велась в рамках мероприятий по поддержке одаренных детей. Помимо ремонта в лицей было приобретено спортивное оборудование для зала единоборств, которое будет установлено в самое ближайшее время», - отметил Андрей Кочеров.

На этом улучшения не заканчиваются. Уже весной этого года у ребят появится площадка с уличными тренажёрами, на создание которой выделят порядка 1 миллиона рублей.

Фото пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

 

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19 января, 2023 - 19:33

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