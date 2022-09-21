Ученики курганской школы помогают животным

В курганской школе №43 имени академика Г.А. Илизарова реализуется благотворительный проект по уходу за животными. Проект стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и получил грант в размере 126 тысяч рублей.

Летом ученики школы приняли участие в онлайн-выставке рисунков и фотографий «Дай лапу, друг». Ребята предоставили творческие рисунки и фотографии со своими питомцами. В эти дни в школе проходит акция #ВотПёсикВозьми, она началась с благотворительной ярмарки, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Ученики младших классов вместе с родителями испекли угощения, сделали поделки, купили подарки — и всё это для питомцев приюта Курганской региональной общественной организации «Жизнь». Старшеклассники присоединились к акции по сбору кормов, собрали почти 100 килограмм.

Впереди у школьников театрализованная игровая программа по мотивам повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг», подготовленная активистами школьного волонтёрского отряда «Твори добро». Участники вместе с героями узнают, как животные становятся бездомными и чем им можно помочь, а также изготовят сувениры, на которых будет размещена вся необходимая информация об организациях, оказывающих помощь животным.

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» проходит ежегодно и направлен на создание эффективной системы развития добровольчества в общеобразовательных организациях.

Фото с сайта Молодёжного портала PROSPEKT45.

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