Ученики школы №48 приняли в свою семью первоклашек

По городу гуляют нарядные дети в сопровождении мам и пап, держат в руках красивые букеты. Каждая школа встречает своих учеников в торжественной обстановке – здания украшены и внутри и снаружи. Шарики, красочные транспаранты, яркие ленты – всё создаёт атмосферу праздника. Так и в школе №48 торжественная линейка началась в спортзале для 1 и 11 классов. Многих школьников пришли поддержать родители. Малышей, потому что это первый День знаний в их жизни, и уже почти взрослых ребят, ведь это последний год учёбы в школе.

Директор школы Елена Предеина поздравила учеников с началом учебного года, пожелала удачи, лёгкости в обучении и достижения новых высот. Старшим посоветовала найти своё призвание – впереди у каждого есть целая жизнь для этого. Мама одного из первоклассников поблагодарила педагогический состав от лица всех родителей за подготовку детей и школы к празднику. Перед Днём знаний уже прошли собрания, на которых обсуждались важные вопросы организации процесса обучения. Елена Предеина сообщила, что в этом году будут обучаться 1047 учеников, из которых 91 первоклассник.

В июне этого года глава Министерства просвещения Сергей Кравцов подписал документ, согласно которому с 1 сентября каждая неделя в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Конечно, торжественные дни не являются исключением. Сегодня знамённая группа вынесла флаг, в это время заиграл гимн. Ребята прошли с ним по кругу, и затем отточенными движениями поднесли флаг к флагштоку. Ещё несколько мгновений, и триколор стал развеваться на ветру. После торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации ученицы 10 класса исполнили песню об учёбе, а первоклашки прочитали стихи. На глазах молодых мам наворачивались слёзы от гордости за ребёнка. Моменты и правда трогательные – малыши в школьной форме рассказывают стихи о школе, будущем. Одна из первоклассниц по традиции пронесла колокольчик – Первый звонок.

Ученица 10 класса Катя Васильева поделилась впечатлениями от мероприятия и планами на будущее: «Мы с девочками исполнили песню, которая всем понравилась. Самое яркое впечатление – поднятие флага. Это было очень необычно и круто. Что касается планов, я хочу окончить школу с отличием и поступить на инженера. Мне интересно это направление».

Ученики, их родители и учителя – все были рады началу учебного года.

Анастасия Пережегина. Фото автора

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