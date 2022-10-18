«Учеником года» стал 10-классник Мирослав Литовченко из курганской гимназии №19

Известны результаты конкурса «Ученик года – 2022»

На торжественной церемонии наградили всех участников

Сегодня, 18 октября, в ДД(Ю)Т в торжественной обстановке прошло награждение участников и финалистов городского конкурса «Ученик года-2022». Свои силы и знания продемонстрировали 26 лучших учащихся местных школ, до финала дошли семеро.

Перед награждением зрители создали барабанную дробь – настолько волнующими были те моменты. «Учеником года» стал Мирослав Литовченко из гимназии №19. Серебро получила учащаяся школы №26 Елизавета Смирнова. Третье место заняла ученица гимназии №32 Диана Зайцева.

Десятиклассник Мирослава Литовченко запомнили ещё по визитке – юноша завершил своё выступление интригующим танцем со шляпой, чем и покорил публику. Жизненный девиз победителя: «Забывать о трудностях и помнить добро». Гимназист также защитил социальный проект «Рядом. Вместе», который будет организован на базе его гимназии. Клуб «Матрёшка» поможет людям «серебряного возраста» реализовать потребность в общении. Также школьники помогут с освоением компьютерных навыков и с регистрацией на необходимых платформах. Мирослав рассказал, что впервые столкнулся с этим, когда помогал своей бабушке. Он понял, что пожилые люди не всегда могут разобраться с техникой, поэтому и создал такой проект. В ближайшее время он со своей мамой, которая является и куратором сына, планирует подать заявку на получение гранта.

Молодой человек больше всего запомнил открытую дискуссию «Какой след ты оставишь?» Мирослав увлекается историей, программированием, будущее планирует связать с Курганом. «В визитке не обошлось и без курьёзов. Были сложности с музыкой, с движениями. Волновался, конечно, как и все мы. Но публика восприняла это с улыбкой», - поделился воспоминаниями о первом дне конкурса ученик года.

Директор Курганского Дома Молодёжи Марина Самойлова отметила, что в конкурсе «Ученик года – 2022» каждый участник обладал талантами, уникальностью, творчеством. «У каждого огромный внутренний мир, поэтому оценивать было сложно. Проигравших здесь нет – они все ученики года для своей школы», - подчеркнула член жюри Марина Самойлова.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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