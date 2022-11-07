Учеников художественных школ и школ искусств приглашают на выставку-конкурс

С сегодняшнего дня открывается прием заявок на Региональную выставку-конкурс декоративно-прикладного искусства учащихся ДШИ и ДХШ «Искусство украшать!», посвященную Году народного искусства и культурного наследия народов России 2022

Выставка-конкурс проводится по всевозможным видам декоративно-прикладного искусства: лепка из глины, воска, гипса и других пластичных материалов; плетение (из ниток, стеблей, коры и волокон растений, бисера, бамбука, лозы, бересты, прутьев, а также вязание); ткачество (изготовление на ткацких станках одежды, ковров, шпалер, одеял, поясов, скатертей); шитье (золотное, лоскутное, квилтинг, цветоделие); авторские куклы (из любого материала); вышивание (украшение предметов одежды и декора узорами из разноцветных нитей); аппликация (наклеивание на основу кусочков различных материалов). Работа должна быть в паспарту и в раме; инкрустация (интарсия, маркетри и мозаика); валяние (изготовление предметов быта и декора из натуральной шерсти); художественная роспись (по керамическим, металлическим, деревянным, стеклянным, фарфоровым поверхностям, по ткани — батик); оригами и киригами (искусство складывания и вырезания фигур из бумаги); пирография (выжигание по дереву или ткани); резьба (по дереву, камню, кости); другие виды декоративно-прикладного искусства.

Целью выставки-конкурса является стимулирование творческой деятельности, выявление и поддержка талантливых участников конкурса в области декоративно-прикладного искусства.

На выставку принимаются творческие работы, выполненные по мотивам народных художественных промыслов России или связанные с темой культуры и искусства народов России.

Прием работ осуществляется выставочным комитетом и жюри в очном формате 17 ноября 2022 года в Курганском областном Доме народного творчества по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 30.

Выставка будет работать с 21 ноября по 12 декабря 2022 года.

Предварительные заявки с информацией о работах направляются на почту shatalova.a.s.45@mail.ru до 14 ноября 2022 года.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.