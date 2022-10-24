Учеников краеведа Михаила Янко приглашают на вечер воспоминаний

Участники мероприятия увидят уникальные архивные документы.

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А.К. Югова 28 октября состоится встреча, посвященная краеведу, педагогу, ученому-литературоведу Михаилу Янко.

Он работал учителем русского языка и литературы, затем завучем и директором Введенской средней школы, преподавал в Шадринском пединституте, изучал литературное прошлое Зауралья.

На встрече, посвящённой Михаилу Янко, сотрудники Государственного архива социально-политической истории Курганской области (ГАСПИКО) познакомят с архивными документами литературоведа. Своими воспоминаниями поделятся коллеги и ученики Михаила Даниловича. В мероприятии примут участие и сотрудники Введенской сельской библиотеки имени М. Д. Янко.

Начало в 15:00 часов. Возрастное ограничение 16+.

Фото из открытых источников.

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