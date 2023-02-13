Ученые Центра Илизарова разработали новый материал для замещения костных дефектов

Специалисты Центра Илизарова разработали уникальный остеопластический материал для замещения костных дефектов. «Остеолит»ТМ получил регистрацию как медицинское изделие и сейчас может применяться при любых операциях травматолого-ортопедического профиля, гнойной хирургии, где требуется компенсация дефицита костной массы, восполнение полостей в костях и позвоночнике.

Костный матрикс производится в отделении тканевой трансплантации и трансфузиологии Центра Илизарова. Выпуск готового медицинского изделия занимает несколько дней. Условно ученые выделают два этапа производства: механический и химический. Самый длительный (от 7 до 10 дней), но при этом крайне важный этап, обеспечивающий безопасное использование алломатериала для пациента, это химическая обработка, обезжиривание и обеззараживание. После микробиологического контроля «Остеолит»ТМпомещают в стерильную упаковку.

- Матрикс представляет собой высокоочищенное губчатое вещество в форме блоков разной формы и размера. В процессе обработки остаются сохранными коллагеновые и минеральные компоненты, а также природная пористая структура, - поясняет ведущий специалист кабинета по заготовке костной ткани отделения тканевой трансплантации и трансфузиологии технологический процесс Михаил Ковинька.

«Остеолит»ТМ – еще одно важное изобретение курганских ученых, которое решает проблему импортозамещения в медицине.

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