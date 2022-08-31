Ученый Центра Илизарова второй раз может стать стипендиатом Президента России

Председатель Общества молодых учёных, аспирант Центра Илизарова Илья Сутягин вновь попал в список претендентов на получение стипендий в 2022/23 учебном году, который утвержден на основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ о назначении стипендий Президента Российской Федерации и Правительства РФ.

Направления научной и клинической работы молодого врача - лечение пациентов с переломами костей конечностей и их последствий методом чрескостного, интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, а также разрывов экстрасиновиальных сухожилий, в том числе с применением авторских методик. Является соавтором 15 научных статей, 5 патентов на изобретения, 6 рационализаторских предложений.

По информации пресс-службы Центра Илизарова, аспирант Илья Сутягин в 2022 году прошел стажировку в главном Военном Клиническом Госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, получив бесценный опыт лечения боевой травмы и ее последствий.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.