Ученый из сельхозакадемии рассказала, как выращивать петунии в суровых условиях Зауралья

«Конец февраля – середина марта – самое подходящее время для посева петунии в домашних условиях, чтобы высадить ее в мае-начале июня в открытый грунт, когда уйдет опасность возвратных заморозков», - рассказала доцент кафедры экологии, растениеводства и защиты растений Курганской сельхозакадемии (стуктурное подразделение КГУ – ред.) Валентина Косова.

По словам ученого, ранние группы сортов, например, кустовые формы зацветают в среднем через полтора-два месяца от появления первых всходов. Поздние – примерно через три месяца, например, ампельным петуниям нужно больше времени на наращивание длинных побегов.

При покупке семян Валентина Косова советует обращать внимание на их свежесть. На каждой пачке должна быть указана дата истечения срока годности. Чем больше времени до этой даты, тем выше будет всхожесть.

«Кстати, семена петунии бывают простые (негранулированные) и гранулированные (дражированные). Гранулированные семена удобнее сеять, при попадании влаги гранула растворяется. Всходят такие семена немного дольше негранулированных», - сообщила Косова.

Самые эффектные петунии – это гибриды первого поколения, на пачках с семенами обозначаются пометкой F1. Именно гибридные сорта отличаются обильным цветением, красивыми, необычными расцветками и пышной формой куста.

Для успешного роста и развития растений подготовить питательный легкий грунт. Можно купить готовый субстрат в магазине, можно приготовить его самим.

Валентина Косова считает, что использовать для посева огородную землю нельзя, так как она имеет тяжелый состав и содержит возбудителей различных грибных и бактериальных инфекций, а также вредителей.

Поскольку семена петунии очень мелкие и посев их сразу в индивидуальные горшочки невозможен, подойдут любые емкости для сплошного посева семян. Петунии сеют по поверхности грунта, не присыпая почвой сверху — иначе они не прорастут.

Простые негранулированные семена удобно сеять на снег. Для этого на подготовленную ровную поверхность субстрата укладывают слой снега высотой около 1,5-2 см и рассыпают семена. Постепенно снег тает, увлажняя грунт и семена хорошо всходят.

Семена петунии лучше прорастают на свету, а температура для быстрого появления всходов должна держаться в пределах 23-28 °С. При такой температуре петуния взойдет через 3-4 дня.

Петунии необходима умеренная влажность. Поливать рассаду петунии нужно по мере подсыхания грунта. Поливать растения лучше под корень при помощи шприца или спринцовки. Вода должна быть отстоянной, лучше тёплой или комнатной температуры.

Через 2-3 недели, когда у петунии образуется 2 пары настоящих листьев, и ей станет тесно в общей емкости, петунию аккуратно рассаживают по отдельным емкостям. Подойдут одноразовые пластиковые стаканчики, небольшие горшочки объемом 180-200 мл.

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