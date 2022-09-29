Учитель года из Кургана Юрий Долгих провёл авторский мастер-класс в Тюмени

Сегодня, 29 сентября, в музейном комплексе им. И. Словцова города Тюмени началось конкурсное испытание второго тура «Учителя года России» «Мастер-класс». Лауреаты заключительного этапа конкурса показывают авторские мастер-классы в рамках конкурсного испытания. В числе лидеров - курганский учитель истории и обществознания Юрий Долгих.

30 сентября в тюменском музейном комплексе имени И. Словцова лауреаты поучаствуют в конкурсном испытании «Вопрос учителю года». 1 октября на торжественной церемонии будут объявлены имена призёров конкурса.

Курганский городской инновационно-методический центр сообщил, что помимо Юрия Долгих в числе финалистов конкурса педагоги из Ульяновской, Челябинской, Рязанской, Московской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Хакасии, Чечни, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, города Москвы, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики.

По информации пресс-службы администрации Кургана, из 15 лауреатов комиссия отберёт пятерых призёров, которые в Москве поучаствуют в педагогическом совете с министром просвещения. Совет станет последним испытанием заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», по итогам которого определят победителя.

Фото со страницы Юрия Долгих в соцсети «Вконтакте».

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