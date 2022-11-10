Учительница из курганского села пообщалась с единственной в мире принцессой китов

В Калуге завершился Международный слет друзей заповедных островов - движение, объединяющее экологов нескольких стран. Участие в слете приняла команда Курганской области, возглавила которую учитель географии из села Байдары Половинского округа Марина Васильева. По ее словам, в проекте наряду с ординарными участниками работали знаменитости.

- С интересом участвовал в обсуждениях, общался с нами ведущий телепроекта «Поедем. Поедим» Джон Уоррен,-рассказала Марина газете «Вестник района». - Он объехал практически все регионы России, был и в нашей Курганской области, учился готовить вкусные блюда из сырка.

Довелось Васильевой познакомиться и с принцессой китов. Так называют россиянку Наталью Авсеенко. Она рекордсменка и чемпионка мира по фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания), кандидат культурологии, доцент, преподавала в МГУ им. М.В.Ломоносова.

Знаменита Наталья тем, что единственная в мире, кто нашел общий язык с китами, и провела в ледяной воде температурой –2 градуса почти 11 минут. Успешная карьера фридайвера привела ее к открытию собственной школы PlavitaWay, а также к написанию уникальных методик и тренингов по раскрытию человеческих возможностей. Наталья стала частью проекта «Хозяйка Орды», нырнув в Ординскую пещеру под Пермью. Все это происходило на задержке дыхания при температуре воды +5 градусов в условиях удаленности от входа и плохой видимости. А на карьере Лазурном в Свердловской области Наталья погрузилась в ледяную воду карьера глубиной 60 метров.

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