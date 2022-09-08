Учителя и библиотекари Курганской области узнают, как выжить в VUCA-мире

Учителя и библиотекари из Курганской области отправятся на VII Международный гуманитарный педагогический форум форума «Живая классика» в Москву. Он пройдёт с 16 по 19 сентября.

«Для образовательного сообщества – это событие знаковое. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, - отметила Марина Аверина, пресс-секретарь конкурса юных чтецов «Живая классика».

Четыре дня форума, две образовательные площадки, десятки лекций и мастер-классов и возможность поучиться у ярких и талантливых преподавателей, учёных, экспертов сферы образования и культуры.

Педагог, автор проекта «Бебунг» про детское чтение Анастасия Серазетдинова поделится лайфхаками, как преподавать литературу в школе так, чтобы дети не засыпали. А кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ Михаил Павловец расскажет, как достигнуть компромисса между интересами ученика, родителя и педагога. Как стать лучшим в профессии поделится призёр Всероссийского конкурса «Учитель года» Диана Минец. Как курс литературы формирует язык, на котором разговаривают поколения, можно будет узнать у заслуженного учителя Российской Федерации Евгении Абелюк. Так же в рамках форума пройдёт суперфинал лучших чтецов-педагогов Живой классики.

Узнать подробнее о Педагогическом форуме, зарегистрироваться, а также ознакомиться с его программой можно на официальном сайте pedforum.org.

Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.