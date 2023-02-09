Учреждения допобразования Курганской области могут получить по 300 тысяч рублей

По 300 000 рублей на реализацию программ смогут получить учреждения дополнительного образования Курганской области, сообщает Молодежный портал PROSPEKT45. С 1 марта в регионе начинается приём заявок на участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ «Стартуем вместе».

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки образовательных инициатив и лучших практик. В этом году лучшие педагогические практики будут выявлять по следующим номинациям: «Краткосрочная программа технической направленности», «Краткосрочная программа естественнонаучной направленности», «Краткосрочная программа туристско-краеведческой направленности», «Специальная номинация: программа, разработанная и реализуемая молодым педагогом».

Приём заявок и конкурсных материалов осуществляется с 1 по 14 марта на электронную почту rmc45@mail.ru или в печатном виде – в Региональном модельном центре дополнительного образования vk.com/rmc45 (город Курган, улица Советская, 110).

На заочном этапе конкурса осуществляется экспертная оценка материалов, по итогам которой будут названы девять финалистов. Очный этап конкурса состоит из публичной защиты программ в основных номинациях. Победители в каждой из основных номинаций получат по 300 тысяч рублей на внедрение программы в учебно-воспитательный процесс, в специальной номинации – 30 тысяч рублей.

В течение года организации-победители организуют обучающие семинары для специалистов системы дополнительного образования региона, становятся базовой площадкой по технической, естественнонаучной или туристско-краеведческой направленностям.

Фото с сайта Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.