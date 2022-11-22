Учреждения культуры и социальной сферы Кургана украсят до конца ноября

В этом году город не будет покупать новые украшения, которые ранее планировалось приобрести для встречи Нового года. Он будет украшен за счет средств благотворительности, также будут использованы ранее приобретенные украшения, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

К 1 декабря все учреждения культуры и социальной сферы города должны быть украшены. В основу ляжет концепция праздничного оформления, разработанная департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана.

Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли совместно с Административно-технической инспекцией города Кургана поставлена задача – отработать вопросы украшения объектов сферы торговли и бизнеса с их владельцами. В центре внимания – иллюминация, праздничное оформление витрин магазинов и входных групп офисов.

Департамент развития городского хозяйства отвечает за своевременное размещение новогодней иллюминации, праздничных баннеров и конструкций сити-формата на улицах города. Глава города Елена Ситникова подчеркнула, что необходимо в ближайшие дни завершить ревизию имеющегося светового оборудования, украшений.

Фото Николая Пушилина.