УФАС: у закона зоркий глаз!

общественность проблем.

На все нарушения ФАС старается реагировать как можно более оперативно. Например, один из случаев был связан с продажей подделок – предметов одежды под видом известных брендов – на маркетплейсе Wildberries. Продавцу вынесли штраф и запретили распространение несертифицированной продукции.

По словам Татьяны Михайловны, в регионе до сих пор не отработана система эвакуации автомобилей. Однажды в ведомство обратился гражданин, который, оставив на улице свой автомобиль, через некоторое время не мог его найти. Курганское УФАС обратилось в Думу с тем, чтобы сделать систему эвакуации централизованной и любой водитель мог через Госавтоинспецию выяснить местонахождение своего транспорта. Такая практика успешно действует в соседних регионах. Также необходимо ввести единый фиксированный тариф за эвакуацию авто.

Актуальной для многих жителей нашей страны является спам-звонки из банков и кредитных организаций, когда по телефону предлагают оформить кредит или банковскую карту. Защита есть: можно оставить заявку на сайте ФАС, и в случае выявления нарушения банку будет вынесен штраф.

– На самом деле это долгий процесс, – пояснила Соболевская. – Если заявление заполнено правильно, то нам сначала надо будет посмотреть, с какого номера был совершён звонок, затем запросить у оператора детализацию вызовов и сообщений. Это большая работа – и всего лишь по одному обращению.

Однако самый больной вопрос – рост цен на продукты питания. Мы регулярно проводим мониторинг цен на продукты питания. Последний раз я, как потребитель, видела сахар в магазине по цене 48 рублей за кг. Правительство отмечает, что цены идут на стабилизацию. За последний месяц у нас не было ни одного звонка на горячую линию по поводу повышения стоимости на социально значимые товары, – поделилась Татьяна Михайловна.

– Все помнят продовольственную истерию, случившуюся в марте, когда с прилавков исчезали продукты питания и произошел скачок цен. С целью защитить внутренний продовольственный рынок с 15 апреля 2022 года Правительство России ввело квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твёрдых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объёма в 1,5 млн т, на жмых – 700 тыс. т. Квота будет действовать до 31 августа включительно. Решение о продлении ограничений на вывоз маслосемян и маслопродуктов официально не оформлено, но ранее замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что запрет сохранится до тех пор, пока в стране не будет достаточно сырья для заполнения мощностей по переработке.

– Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть, – поясняла Лут.

А нам остается надеяться, что с увеличением экспорта масла цены на него в наших магазинах не поднимутся. Курганское УФАС открыто для обращений граждан. Если вы замечаете нарушение законодательства в сфере естественных монополий, рекламы, торговли, закупок, обращайтесь в управление по форме обратной связи на сайте или по телефонам 8(3522) 46-39-55, 46-39-85.