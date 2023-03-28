УФСБ рассекретило уголовные дела предателей Родины

УФСБ рассекретило архивные уголовные дела о предателях Родины. Во время войны они были пособниками фашистов, участвовали в расправах над мирным населением, а после старались затеряться и жить заново, в большинстве случаев по поддельным документам.

Одним из таких, кто выдавал себя за советского фронтовика, был житель Курганской области Василий Демьяновских.

Мобилизовался в 1942-м, через полгода попал в плен. Решив выслужиться, инициативно сообщил начальнику лагеря сведения о расположении и вооружении своей воинской части. Видя такое рвение, немцы предложили ему должность полицая. Вместе с фашистами Демьяновских отбирал у мирных жителей продукты питания, агитировал советских военнопленных работать на немцев, принимал участие в расстрелах пленных красноармейцев. В период с 14 по 22 декабря 1942 года лично расстрелял 50 человек:

«Это делалось так: немецкие офицеры выводили их из лагеря группами по 5-7 человек. Я расстреливал их из автомата. Для некоторых устраивали испытание, побегут или нет, а мне приказывали их расстреливать, и я выполнял и убивал всех пленных».

От немецкого командования Демьяновских получил предложение перейти линию фронта с особым разведзаданием: установить расположение частей Красной армии на передовой линии и их штабов, места концентрации артиллерии и танков. В момент перехода предатель был задержан особым отделом 95-ой стрелковой дивизии.

Но новоиспеченному немецкому разведчику повезло. Вследствие обморожения стоп ног во время перехода линии фронта он был помещен

на лечение в госпиталь. Затем из-за эвакуации госпиталей его несколько раз перемещали из одной лечебницы в другую, и предателю удалось затеряться.

После выписки Демьяновских прибыл по месту жительства. Оказалось, бывший полицай даже придумал, как подстраховаться: в госпитале он написал своим родителям письмо от имени замкомандира батальона, в котором охарактеризовал себя героем, совершившим несколько подвигов на фронте. Использовать письмо Демьяновских рассчитывал в случае ареста:

«За 3 дня боев он уничтожил более 50 немецких оккупантов, за что был представлен к награде. В части Васю знали, как героя. Его любили бойцы и он служил для них примером. Его любили и командиры, как храбреца». (во время следствия экспертиза докажет - почерк исследуемого письма соответствует почерку обвиняемого).

Предателя арестовали сотрудники УНКГБ по Курганской области, началось следствие. Его причастность к преступлениям нацистов подтвердили многочисленные свидетельские показания. В июле 1944 года Военный трибунал Уральского военного округа приговорил Демьяновских к высшей мере наказания. Военная коллегия Верховного суда СССР оставила приговор без изменений.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

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