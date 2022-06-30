Уход за курганскими скверами и парками ведут ежедневно

Парк Победы - один из самых значимых городских объектов, который постоянно поддерживается в чистоте и порядке. Именно с него начался очередной санитарный патруль, который в этот раз был посвящен состоянию общественных мест, улиц и дворов города Кургана.

В прошлом году в Кургане была создана Дирекция парков и скверов. С 15 июля 2021 года специалисты приступили к выполнению своих обязанностей. Первоначально они занимались тремя объектами, сейчас предприятие обслуживает 93.

«Сюда входит содержание тротуаров, газонов, древесно-кустарниковой растительности, живые изгороди, приведение в порядок сломанных деревьев. То есть, наводим красоту и порядок. Это и комплекс ремонтно-восстановительных работ. Объем работ большой», - рассказал руководитель Дирекции парков и скверов города Кургана Анатолий Тарасенко.

Сейчас на предприятии работают более 40 человек, все территории разделены на участки. Например, на центральном участке, куда входят 18 скверов, работают 23 человека. Есть периферийные участки, которые обслуживают разъездные бригады. Линейные участки — это все набережные. В зависимости от этого выстраиваются режим и график работы, передвижение, логистика.

Рабочий день сотрудников начинается с половины седьмого и заканчивается в пять вечера. «Сначала мы водой обмываем, потом пеной моем, в конце ополаскиваем. Если что-то остается, проходим тряпочкой — специальной салфеткой. Люди берегут наш труд, хвалят. Когда мы поливали деревья на аллее славы, мыли все памятники, нам все говорили: «Спасибо, молодцы!», - поделилась сотрудница предприятия Ольга Крышакова.

И, действительно, людей не составляют равнодушными усилия сотрудников предприятия. Юный посетитель парка, шестиклассник школы №36 Алексей Якушев, который в летние каникулы много времени проводит в парке, с большим желанием пообщался с журналистами: «Мне нравится, что здесь деревья, трава, скамейки чище стали, фонтан поставили. Нравится, что на скамейках не будут рисовать вандалы. Часто здесь гуляю, смотрю на имена погибших, на танки, на детские площадки, там играют дети. С друзьями здесь катаемся по кругу, 20 кругов нарезаем. Я каждое утро приезжаю сюда».

В Шахматном сквере по улице Карла Маркса во время визита «санитарного патруля» приводили в порядок кустарник. Сквер появился сравнительно недавно, но уже полюбился курганцам.

«Здесь у меня раньше товарищ жил, и было такое заброшенное местечко. По тропкам люди ходили просто, дорогу срезали. Сейчас хорошо, по этим тропкам выложили плиточку, все по ней ходят и обувь у них цела. Нравится скверик, и не только этот. И это малое архитектурное сооружение напротив тоже. Меняется город за эти два-три года. И пусть так все продолжается, все будет хорошо. Здесь нам, старикам, милое дело пообщаться», - рассказал пенсионер Геннадий Охременко.

Здесь же удалось застать и директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешакова, который рассказал об общей ситуации с уборкой городских территорий. По его словам, содержание улично-дорожной сети в городе Кургане происходит в круглосуточном режиме.

«Порядка 250 км автодорог и 120 км тротуарной части мы содержим и день, и ночь. Работают как механизированные средства, так и люди в ручном режиме. У нас в рамках содержания улично-дорожной сети работают подрядные организации. Итого ежесуточно выходит более 50 человек в ручном режиме, все остальное - это работа механизмов. Мы чистим, подметаем, моем, окашиваем, подстригаем, вывозим мусор, ремонтируем урны, лавочки, моем остановочные комплексы ежедневно. Каждый год появляются все новые и новые общественные территории в нашем городе, нас это очень радует», - отметил Андрей Плешаков.

Напоследок он обратился к собственникам жилых помещений — частных домовладений, многоквартирных домов, коммерческих и производственных объектов недвижимости — с просьбой о необходимости и обязанности по уборке прилегающих территорий: «Только совместно мы сможем сделать наш город чистым и уютным».

Василий Малухин. Фото автора.

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