Украинские власти пытаются запугать россиян последствиями взрыва на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту Киев начал предпринимать попытки провести крупную информационно-психологическую операцию и посеять панику среди россиян. Об этом сообщает интернет-издание Readovka.

В комментариях под постами в украинских телеграм-каналах и группах начали появляться сообщения о том, что из-за взрыва Крым остался без топлива. Также их авторы утверждают, что в крымских магазинах ограничат продажу товаров.

Readovka призвала россиян не поддаваться на подобные откровенные провокации.

В издании отметили, что с момента возвращения Крыма в состав России до 2018 года там не было моста и сухопутного коридора. Несмотря на это полуостров жил, принимал туристов, работали паромы.

Напомним, рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул пожар из-за подрыва грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В связи с этим произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

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