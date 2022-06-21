Уличные художники раскрасилитеплопункт рядом со школой в Шевелёвке

Юные художники из творческого объединения «Абстракт» раскрасили теплопункт около школы № 11 в рамках городского фестиваля стрит-арта. За последнее время это уже не первый объект, который появился в этом микрорайоне.

Художник Виталий Морс рассказал, что работает на объекте с 13 июня. Однако на некоторое время пришлось «выпасть» из творческого процесса - подвело здоровье. На сегодняшний день уже практически готовы две стены, ещё две – в процессе, уточнили в пресс-службе администрации города.

Эскизы Виталий разрабатывал сам. «Мне поставили задачу сделать их на школьную тему, поскольку рядом 11-я школа. Здесь часто ходят дети с родителями, чтобы они могли смотреть не на серый теплопункт, а на красивый и красочный объект. Сюжеты разные: на тему школы и спорта. Здесь мальчик книжку читает, мама с ребёнком учат уроки, есть футболисты», - поделился Виталий. Он добавил, что в основном любит рисовать плакаты советских времён. Здесь они представлены в геометрии.

На счету Виталия Морса уже несколько ярких арт-объектов. Он участвовал в украшении стены по адресу Ленина, 50, фасада библиотеки имени Потанина. В планах – раскрасить очередной объект в микрорайоне Энергетики.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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