Уличные танцоры Кургана зажгут на «ХИТ Fest 2022»

В Кургане 1 и 2 октября пройдёт региональный фестиваль уличных танцев «ХИТ Fest 2022». Регистрация для участников – до 28 сентября. Вход для зрителей бесплатный.

Заявить о себе могут танцевальные коллективы учреждений культуры, дополнительного образования, воспитанники хореографических студий, а также все любители хореографического творчества, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

Мастер-классы запланированы на 1 октября. Стрит-шоу состоится 2 октября на площадке ДК имени М. Горького. Побороться за победу участники разных возрастных групп смогут в номинациях: начинающие (оцениваются танцевальные постановки/этюды, основанные на базовой технике стилей: hip-hop, house, break-dance, locking, popping, crump, vogue и др., включающее в себя элементы шоу, адаптированные для исполнения в сценическом пространстве), продвинутые и профи (оцениваются хореографические постановки с элементами шоу, предназначенные для исполнения на сцене, допускающие использование любых танцевальных стилей и направлений, а также театрализации).

В каждой номинации среди всех возрастных групп будет выявлен обладатель Гран-при и денежного приза. Все участники получат дипломы.

Подать заявку на стрит-шоу можно здесь .

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