Улицу Горького в Кургане частично отремонтируют к Дню города

В настоящее время ПАО «Курганская генерирующая компания» ведёт подготовительные работы на участке тепловой сети от улицы Томина до улицы Ленина. Работники убирают грунт, начинают вырезать и демонтировать трубы, затем приступят к демонтажу железобетонных лотков под трубами. Планируется проложить новый трубопровод с изоляцией из пенополиуретана, который прослужит много лет.

С целью соблюдения сроков выполнения ремонтных работ на объекте департамент ЖКХ ежедневно контролирует процесс ремонта участка теплосети по улице Максима Горького. Как сообщает администрация города Кургана, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Благинин в ходе выездного совещания проконтролировали ремонтные работы на участке тепловой сети по улице Максима Горького от пересечения с улицей Томина до улицы Ленина.

Как отметил Роман Медведев, «Капитальный ремонт сетей позволит повысить качество предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению жителям города Кургана, получающим ресурс от данного участка».

Капитальный ремонт на улице Максима Горького разбит на 3 этапа:

- ремонт участка тепловой сети от ул. Томина до ул. Ленина протяженностью 685 метров в двухтрубном исполнении планируется завершить до 20 августа 2022 года;

- ремонт участка тепловой сети от ул. Ленина до ул. Пролетарская протяженностью 415 метров в двухтрубном исполнении планируется завершить до 1 сентября 2022 года;

- ремонт участка тепловой сети от ул. Пролетарская до ул. Савельева протяженностью 425 метров в двухтрубном исполнении планируется завершить до 10 сентября 2022 года.

Вопрос находится на контроле городских властей, сообщает администрация города Кургана.

Фото администрации Кургана.

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