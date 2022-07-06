Улицу Комиссаров в Кургане приведут в порядок к концу июля

Специализированное дорожное предприятие ведёт работы по улице Комиссаров в Кургане. Объект отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Заместитель директора предприятия по общим вопросам Иван Ситников рассказал, что в настоящий момент по улице Комиссаров в Северном микрорайоне – на участке от улицы Родькина до улицы Гвардейской – окончено фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой, сейчас идёт установка бортовых камней.

Длина ремонтируемого участка - 1700 метров. К концу следующей недели подрядчик планирует завершить установку бортовых камней и приступить к укладке верхних слоёв. «До конца июля, думаю, мы полностью завершим работы на объекте», - отметил Иван Михайлович.

Курган участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. В пресс-службе администрации города отметили, что за это время в нормативное состояние в городе приведён не один десяток километров дорог. В этом году в рамках проекта запланирован ремонт 32-х улиц общей протяжённостью 37,8 км.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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