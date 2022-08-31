Улыбаемся и пашем! В школах Зауралья вводится трудовое воспитание

Новый учебный год станет новым во всех смыслах: в школах Курганской области будут по-новому учить и воспитывать

Одной из самых долгожданных перемен станет возвращение в школьный курс полноценного трудового воспитания. Это сделано по поручению губернатора Вадима Шумкова.

– За три года мы отремонтировали 258 объектов системы образования, но главное – это не стены и новые парты, а сама система, – уверен глава региона. – В школу должно вернуться воспитание. И это не услуга, не функция, а миссия школы. Я помню свои уроки труда в школе. Мы занимались школьными огородами, и отлынивать от этого было невозможно. Нас учили на сварщиков, я получил корочки тракториста. И все это считаю значимым и важным. И сейчас, когда я узнал, что на уроках трудовых технологий у нас 14-летние юноши учатся вырезать звездочки из фольги и клеить их на картон… Это можно делать дома, а в школе должно быть трудовое воспитание!

Эти слова справедливы: после отказа от советской системы образования из школы постепенно «вытравили» труд. В Закон «Об образовании» внесли поправки о том, что «привлечение учащихся образовательных учреждений без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается». Это, конечно, дичь. И Курганская область, одна из первых в России, намерена это исправить.

По распоряжению Шумкова в школах региона начали вновь разрабатывать заброшенные пришкольные сады и огороды. Трудовое воспитание в школах также будет реализовано через учебный предмет «Технология», внеурочную деятельность и программы дополнительного образования: кружки технической направленности и ручного труда. Предусмотрено и получение первой рабочей профессии. Непременным условием станет общественно полезный труд: уборка школьной территории, приведение в порядок памятников и обелисков, сбор макулатуры, помощь ветеранам.

– И это будет обязательно теперь, – резюмировал губернатор. – У кого есть мастерские – возвращают детей туда. У кого нет – договариваются с предприятиями, чтобы дети трудились там. Разумеется, с соблюдением всех прав ребенка, трудовой безопасности и т.д. Но воспитывать человека надо через труд!

Еще одно нововведение. В школах региона начиная с этого года будут готовить кадры для агропромышленного комплекса. В 21-й школе появятся профориентационные «Мальцевские классы». Новый инновационный проект презентовали педагогам и представителям сельхозпредприятий региона в Институте развития образования и социальных технологий.

– Считаю очень нужным и правильным погружать детей с первого класса в ту сферу, которая очень важна и имеет первостепенное значение, воспитать в них любовь к земле и уважение к труду работников сельского хозяйства, – отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров. – Нужно возродить престиж профессии, показать ее значимость. Надеюсь, что проект будет успешным. Мы будем помогать в его реализации, оснащая школы современным оборудованием в рамках модернизации, реализации нацпроекта «Образование».

Это очень своевременная идея: в области фиксируется значительный рост поголовья скота и ввода в оборот ранее не использованных сельскохозяйственных земель. Будут очень нужны умелые руки и умные головы, что в нынешних экономических условиях возрождения агропромышленной сферы – приоритетная задача. И на фоне увеличения посевных площадей, роста поголовья скота, появления новых сельхозпредприятий возникает острая потребность в квалифицированных кадрах.

– Мы очень заинтересованы в молодых специалистах, хочется, чтобы такие профориентационные «Мальцевские классы» появились в каждом муниципалитете, – отметил директор департамента АПК Павел Кощеев. – При этом важно внедрить в образовательный процесс не только теоретическую часть, но и практическую. Меня в свое время, когда я учился в школе, очень впечатлили макеты животноводческих ферм, полей, производственных цепочек. Эти впечатления стали решающими при выборе профессии.

За каждой школой с аграрными классами будут закреплены сельхозпредприятия региона, которые заинтересованы в обучении будущих аграриев. Они не только возьмут шефство над юными мальцевцами, но и примут непосредственное участие в их обучении, выборе будущей профессии, становлении их как специалистов.

В проект «Мальцевские классы» вошли не только сельские, но и городские школы, в том числе те, кто участвовал в проекте «Агро-

бизнесобразование Зауралья», а также Шадринская школа, которая уже не первый год работает в этом направлении. Кроме теоретических и практических курсов на тему сельского хозяйства ребята будут углубленно изучать биологию, химию, математику и информатику.

Анна Лимонова.

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