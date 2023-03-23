Умеют ли курганцы распознавать фейки и как этому научиться?

Эксперты прогнозируют, что к 2024 году число фейков в России может увеличиться более чем в два раза.

В 2022 году было выявлено почти 4 тысячи уникальных фейков и зафиксировано всего около 10 миллионов копий фейковых сообщений. Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров рассказал о тенденциях: «Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение числа фейков сохранится. Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО».

Как же отличить ложные сообщения в большом потоке информации? Необходимо формировать критическое мышление. По данным «Диалога», 64% россиян считают, что умеют определять фейки. При этом на серии тестов ошиблась большая часть опрошенных экспертов. Недавно в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» известный актер Стас Ярушин проверил студентов столичных вузов, могут ли они выявлять недостоверную информацию. В ходе эксперимента выяснилось, что даже представители молодого поколения не всегда готовы осознать, что перед ними фейк: около половины участников ошиблись при проверке сведений.

По данным «Диалога», большое число фейков в 2022 году было связано с введением санкций и экономической ситуацией в России. А в 2023 активно распространялись сообщения о возможной угрозе ракетного удара, дополнительной мобилизации в рамках СВО, возможной блокировке YouTube, дефиците обезболивающих препаратов и материалов для стоматологий. Тихон Макаров отметил, что меняются не только главные темы фейков, но и способы их создания. Так, поддельные фото и видеозаписи использовались активнее в начале 2022 года, а в конце встречались гораздо реже.

«Самое неправильное при столкновении с фейком — эмоциональная и быстрая реакция, — поясняет Тихон Макаров. — Именно такой реакции ждут мошенники, когда у нас нет возможности остановиться и подумать о сути сообщения, проанализировать. Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения».

Добавим, что в курганских группах и чатах в этом году уже распространялся ряд фейков. Например, в мессенджерах пересылалась информация о том, что по сёлам области курсирует мужчина из Луганска на темной «Ладе Калине» и предлагает приобрести якобы отравленный парфюм. О таких фейках в других регионах ранее писали в группах фактчегинговой платформы «Лапша-медиа», которая помогает определять достоверность информации всем желающим lapsha.media. Курганцам стоит узнать больше об этом ресурсе и обращаться к нему, если возникли сомнения в достоверности информации.

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