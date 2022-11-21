«Умники» со всего УрФО приехали в Курган на конкурс

В КГУ прошёл отборочный этап конкурса «Умник».

Свои проекты представили 9 конкурсантов. В номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» выступила Анастасия Ильинская, представив прототип каски с тепловизором. В номинации «Новые материалы и химические технологии» выступили Алёна Крысантьева, Елизавета Панова, Динара Караманова и Павел Васильев. В номинации «Биотехнологии» – Николай Володин, Анастасия Асманова и Елена Коноводова. В номинации «Медицина и технологии здоровьесбережения» – Ксения Боровинских.

Так, Алёна Крысантьева из Тюмени хочет разработать и исследовать новые ингибиторы коррозии металлов и сплавов на основе медикаментов. А Ксения Боровинских из Уральского государственного медицинского университета создала проект устройства для забора соскоба с кожи. Девушка рассказала: «Каждый день на приёме врачи берут соскобы. Моё изобретение актуально – с его помощью проведение анализов позволит ускорить и упростить работу врачей. Решила поучаствовать именно в «Умнике», потому что, кажем так, решила вернуться на свою историческую родину – я родом из города Далматово. Задумка моего проекта появилась примерно год назад. Я работаю с дерматологами, поэтому решила начать разработку. За это время мы сумели представить, как изобретение должно выглядеть и работать. Надеюсь на хорошую оценку членов жюри».

В экспертную комиссию вошли: завкафедры «Безопасность информационных и автоматизированных систем» Дмитрий Дик, доцент кафедры «Физическая и прикладная химия» Дмитрий Камаев, профессор кафедры «Биология» Александр Накоскин, доцент кафедры «Автомобили и автомобильный транспорт» Ирина Попова, доцент кафедры «Цифровая энергетика» Сергей Титов и доцент кафедры «Гусеничные машины и прикладная механика» Алексей Хомичев. В итоге, выслушав всех конкурсантов, члены жюри пришли к единому мнению: каждый из них достоин участия в финале конкурса, который запланирован на март 2023 года.

Анастасия Пережегина. Фото автора.