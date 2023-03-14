«Умные» станки позволяют производить качественные шкафы и тумбы для курганцев

В городе Кургане на одну площадку по производству мебели стало больше.

«Станки с ЧПУ. Будет современное производство мебели, - рассказывает управляющий мебельной фабрикой Андрей Гальцев. - В станки введена программа «Базис - Мебельщик». При производстве практически исключается человеческий фактор. За мной раскройный центр. По базису сразу вводится программа. Работник раскраивает материал, и на каждую деталь клеится бирка, на которую вводится вся программа по этой детали».

И далее обработка, оклейка идёт по этому штрих-коду. Сейчас предприятие запустило в производство корпусную мебель – шкафы, комоды, тумбы, кухни и так далее.

«На этих станках за смену может делаться три хороших кухни», - пояснил управляющий производством.

Производство здесь планируют расширять в ближайшее время. Сейчас предприятие закупает такие же умные станки для изготовления мягкой мебели.

«Фабрика только запускается. Рабочих пока мало, - говорит Андрей Гальцев. - Впоследствии здесь будут работать минимум 30 человек. Производство будет большое. Всю эту территорию займём станками».

«Весь этот комплекс оборудования был приобретён инвестором при поддержке регионального правительства, - сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв. - Ни для кого не секрет, что у нас по инициативе губернатора Курганской области работает комплексная поддержка инвесторов. В данном случае наши партнёры воспользовались поддержкой по компенсации первоначального взноса по договорам лизинга».

По словам Владимира Ковалёва, это полностью современное производство - новое для нашего региона. Здесь очень высокий процент производительности труда.

«Надо дальше вкладываться, дальше развиваться, чтобы до 100 человек работал, - раскрывает планы директор компании «УралКомплексСтрой» Гарик Егоян. - Пока так планируем. Год – два. А потом дополнительные цеха построить, выйти на региональный большой уровень».

Правительство Курганской области окажет предприятию поддержку в привлечении и подготовке молодых кадров. Как было заявлено, уровень зарплаты на фабрике достойный.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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