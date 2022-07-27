УМВД России по Курганской области опровергло информацию о высоком уровне преступности в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков держит вопросы обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона на особом контроле. Благодаря слаженной работе и мерам, реализуемым в рамках региональной государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» в течение нескольких лет сохраняется тенденция снижения числа регистрируемых преступлений.

Ряд СМИ и пабликов ранее опубликовал в социальных сетях неподтверждённую ложную информацию. Однако, согласно информации УМВД России по Курганской области, данные о сохранении в регионе стабильной обстановки подтверждаются данными статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации в период с января по май 2022 года. На их согласно данным интерактивной карты Генеральной прокуратуры Российской Федерации отражены показатели преступности по всей России, Курганская область входит в число регионов, где по итогам первого полугодия зарегистрировано наиболее низкое число преступлений – менее 10 тысяч. Также снижение преступности зафиксировано Порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

По итогам УМВД России по Курганской области за 6 месяцев работы число регистрируемых преступлений снизилось на 6,2%. За этот же период по стране число преступлений сократилось на 1,8%.

Удалось уменьшить число преступлений, совершённых подростками, лицами в состоянии алкогольного опьянения, тяжких бытовых преступлений. Более чем на половину сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, а умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 20%. Кражи совершались реже на 8,8%, а случаи мошенничества сократились на 18%.

Полицейские Курганской области лидируют в УрФО по раскрываемости преступлений и входят в 20-ку лучших по стране. Что касается изобличения преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие деяния – наш регион в тройке лучших среди субъектов РФ.

УМВД России по Курганской области и Правительство Курганской области настоятельно рекомендуют гражданам использовать официальные ресурсы и проверенную информацию.

Данные предоставлены УМВД России по Курганской области, официальными ресурсами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Правительством Курганской области.

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