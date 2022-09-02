Уникальную для России методику лечения пациента с ДЦП применили в Центре Илизарова

Чемпионка Татарстана по плаванию, призер всероссийских соревнований на горных лыжах Марьям Гибадуллина из Альметьевска обратилась в травматолого-ортопедическое отделение НМИЦ ТО имени Илизарова с укорочением конечности на 2,5 сантиметра и деформацией стопы при сопутствующем диагнозе ДЦП.

По словам лечащего врача Евгения Олейникова, такие пациенты достаточно тяжело переносят аппаратное лечение, в основном у них применяется вмешательство с использованием гипсовой иммобилизации и погружных конструкций, но так как пациентка выросла, альтернатив аппарату Илизарова не было.

Чтобы нивелировать укорочение конечности, пациентке с ДЦП применили классику ортопедии – легендарный аппарат Илизарова. Представитель отдела маркетинга Центра Илизарова Юлия Дерягина отметила, чт для России подобные операции уникальны.

«Мы устранили разную длину костей ног, деформацию стопы, предупредили появление вторичной деформации позвоночника. Это улучшит походку пациентки и образ ее жизни», - поясняет Евгений Олейников, врач травматолог-ортопед отделения №11 Центра Илизарова.

15-летня Марьям Гибадуллина ждет с нетерпением середины сентября, когда завершится период фиксации в аппарате Илизарова. При положительных результатах ее отпустят домой, где она вновь сможет вернуться к любимому спорту. Сама девушка твердо решила стать тренером по плаванию, чтобы воспитывать с раннего возраста будущих чемпионов.

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