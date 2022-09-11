Управкомпаниям Кургана поручили усилить работу по подготовке сетей к отопительному сезону

Паспорта готовности к новому отопительному сезону получили 24 курганские управляющие компании.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Роман Медведев подчеркнул, что управкомпаниям следует максимально усилить работу по подготовке внутридомовых сетей теплоснабжения многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. Напомним, в настоящее время регулярно проводятся заседания персональных оперативных штабов – индивидуально с каждой управкомпанией, отстающей от графика работ. Департамент жилищно-коммунального хозяйства в ежедневном режиме отслеживает динамику готовности жилых домов города к зиме, уточнили в пресс-службе администрации города. Роман Медведев отметил, что Департамент ЖКХ всегда готов оперативно подключиться к решению вопросов, возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону у управкомпаний города Кургана.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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