Управлению курганских колоний исполнилось 80 лет

Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области ежедневно с честью несут тяжелую службу, проявляя при этом высокий профессионализм, выдержку и оперативность в решении самых сложных задач. Об этом говорится в приветственном адресе губернатора Вадима Шумкова, который сегодня, 27 марта, на праздновании 80-летия курганского УФСИН зачитал заместитель главы региона по экономической политике Владимир Архипов.

«Ваша служба опасна и трудна, но вместе с тем достойна и ответственна. И благодаря вашей поддержке и вере в возможность исправления и становления на пусть истинный оступившихся людей в нашем обществе сохраняются принципы законопослушности, сознательности и нравственности. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть рядом с вами будут любящие родные и близкие!», - прочел приветственный адрес губернатора его заместитель.

От себя лично Владимир Архипов поблагодарил коллектив УФСИН за выполнение задач, стоящих перед российским обществом:

- Задача у нас сейчас одна – победить! Бойцам – на передовой, а нам – здесь. Каждый на своем посту, каждый на своей должности должен максимально отработать, чтобы победа была за нами! А в ее наступлении я не сомневаюсь!

Отдельно заместитель губернатора по экономической политике поблагодарил коллектив управления и заключенных за оперативный пошив вещей, в которых нуждались зауральские мобилизованные и военнослужащие.

Добавим, что отдел исправительно-трудовых колоний Управления Народного Комиссара внутренних дел СССР по Курганской области был образован 22 марта 1943 года. Он располагался в специально выстроенном деревянном здании в центре города и состоял из 27 сотрудников.

Сегодня в ведении УФСИН России по Курганской области находятся 13 учреждений, включая 2 следственных изолятора, 2 колонии строгого режима, одну колония общего режима, 2 женских колонии. Их вместимость составляет 4647 мест. В уголовно-исполнительной системе области трудятся более 2000 человек.

Николай Волков.

Фото автора.

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