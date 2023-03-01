Управляющий Социального фонда ответит на вопросы зауральцев

Управляющий Отделением Социального фонда России по Курганской области Вадим Шумков ответит на вопросы зауральцев.

В четверг, 2 марта, в курганском Центре управления регионом (ЦУР) пройдет прямой эфир с Управляющим ОСФР по Курганской области. Разговор состоится на площадке в социальной сети «ВКонтакте», начало трансляции в 10:00. Вадим Шумков расскажет, сколько одобрено заявлений от жителей региона на единое пособие, сколько медиков в Зауралье получили новую выплату и сколько граждан с ограниченными возможностями здоровья получат бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Также в ходе беседы Вадим Шумков ответит на актуальные вопросы, которые поступят в комментариях от жителей региона.

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