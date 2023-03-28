Уральские «единороссы» обсудили подготовку к выборам

В Екатеринбурге состоялось заседание Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», его провел заместитель руководителя фракции партии в Государственной Думе, член Президиума Генсовета партии «Единая Россия» Иван Квитка.

Участие в нем приняли полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернаторы регионов УрФО, представители региональных отделений партии.Подвели итоги работы Уральского межрегионального координационного совета, а также вопросы подготовки к предстоящим выборам.

Полпред Президента Владимир Якушев напомнил, что в этом году в Уральском федеральном округе пройдет свыше 150 выборов регионального и местного уровней. Состоятся выборы губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Жители Екатеринбурга и Тюмени выберут депутатов городских дум, в Свердловской и Тюменской областях пройдут довыборы в законодательные органы власти. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ожидается более 100 избирательных кампаний муниципального уровня.

«В своем Послании Федеральному Собранию Президент отметил, что выборы в региональные и местные органы власти в сентябре этого года, как и президентские выборы в будущем году, состоятся в строгом соответствии с законом. Они должны пройти с соблюдением всех демократических, конституционных процедур. И эта задача в Уральском федеральном округе должна быть выполнена беспрекословно», - заявил полпред.

Владимир Якушев отметил, что важно учитывать, в какой ситуации проходит предвыборная кампания.

«Всё, что связано со специальной военной операцией, выходит на первый план. Это оказание помощи нашим ребятам на передовой, социальная поддержка их семьям и близких. Здесь нужно активнее использовать все возможности партии «Единая Россия», - отметил полпред.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.