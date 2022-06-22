Уральские врачи помогают жителям Донбасса

Полпред Президента в УРФО Владимир Якушев подчеркнул важность работы, которую выполняют врачи.

«Наши медики помогают и раненым бойцам, и мирным жителям, беззаветно исполняют свой врачебный долг. Спасают жизни и дают людям понять , что они не одни. Что есть те, кто протянет им руку помощи. Наши медики - настоящие патриоты и герои», - убежден Владимир Якушев.

Врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф из Свердловской области Станислав Киселёв в свой отпуск поехал оказать помощь бойцам, пострадавшим во время спецоперации, и обычным жителям ЛНР и ДНР.

Его коллега из Тюменской области, хирург Феликс Гурницкий, в течениитрех недель проводил сложнейшие операции в госпитале на Донбассе.

Акушер-гинеколог районной больницы ХМАО НариманБайравов также приехал на Донбасс по зову сердца.

В составе добровольцев работает целая команда врачей - онкологи, анестезиологи-реаниматологи и санитары из разных регионов нашей страны.

По информации пресс-службы полпредства.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.