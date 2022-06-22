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Уральские врачи помогают жителям Донбасса

Важное и нужное дело.

22 июня, 2022 - 14:15

Полпред Президента  в УРФО Владимир Якушев подчеркнул важность работы, которую выполняют врачи.              

«Наши медики помогают и раненым бойцам, и мирным жителям, беззаветно исполняют свой врачебный долг.  Спасают жизни и дают людям понять , что они не одни. Что есть те, кто протянет им руку помощи. Наши медики - настоящие патриоты и герои», - убежден Владимир Якушев.

Врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф из Свердловской области Станислав Киселёв в свой отпуск поехал оказать помощь бойцам, пострадавшим во время спецоперации, и обычным жителям ЛНР и ДНР.

Его коллега из Тюменской области, хирург Феликс Гурницкий, в течениитрех недель проводил сложнейшие операции в госпитале на Донбассе.

Акушер-гинеколог районной больницы ХМАО НариманБайравов также приехал на Донбасс по зову сердца.

В составе добровольцев работает целая команда врачей - онкологи, анестезиологи-реаниматологи и санитары из разных регионов нашей страны.

По информации пресс-службы полпредства.

Фото Николая Пушилина.

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22 июня, 2022 - 14:15

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