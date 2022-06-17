УрФО развивает сотрудничество с Президентской библиотекой

Сегодня на площадке XXV Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Президентской библиотекой. Документ скрепили подписями полпред Президента в УрФО Владимир Якушев и исполняющий обязанности генерального директора Президентской библиотеки Юрий Носов.

Стороны договорились объединить усилия по формированию информационного пространства, способствующего укреплению патриотизма, духовно-нравственных ценностей, сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории.

«Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали с Президентской библиотекой, даст старт активному развитию центров доступа к информационным ресурсам в регионах Уральского федерального округа. Это новые возможности для жителей как городов, так и малых населённых пунктов, изучать и узнавать историю и культуру нашей великой страны в современном формате. И что особенно важно, это доступ к достоверному, максимально правдивому и объективному контенту», - подчеркнул Владимир Якушев.

Один из ключевых пунктов соглашения – поддержка научной, информационно-аналитической, образовательной и культурно-просветительской деятельности в области истории, теории и практики российской государственности, русского языка как государственного языка России с использованием потенциала информационных ресурсов Президентской библиотеки на территории Уральского федерального округа. Особое внимание будет уделено развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями, созданию и тиражированию выставочных проектов, основанных на материалах из фонда Президентской библиотеки, в том числе по тематике Второй мировой войны.

В документе подчеркивается необходимость задействовать, в том числе в качестве соорганизатора общественно-политических, научных, культурных, образовательных мероприятий как на уровне округа, так и отдельных субъектов, входящих в его состав, филиал Президентской библиотеки, расположенный в Тюмени.

Филиал действует на базе Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева с 2011 года. Необходимо отметить, что в 2007 году Владимир Якушев, в то время губернатор Тюменской области, входил в состав рабочей группы по созданию Президентской библиотеки.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное на площадке XXV Петербургского международного экономического форума, носит бессрочный характер, и это дает уверенность, что совместная работа будет реализовываться последовательно и эффективно.

По информации uralfo.gov.ru.