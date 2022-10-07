УрФО занимает первое место по поступлениям налогов в федеральный бюджет

В январе-августе 2022 года регионами УрФО было перечислено свыше 5,3 трлн.рублей. Это составило 44% от налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.

«В текущих условиях приоритетом для нас является дальнейший поиск принципиально новых точек социально-экономического развития регионов Урала и Западной Сибири» - отметил полпред Владимир Якушев.

По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства в УрФО составил 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Зафиксирована положительная динамика индекса добычи полезных ископаемых - 102,2% к январю-августу 2021 года, в первую очередь за счет добывающей промышленности Югры. Оборот общественного питания составил 117% к аналогичному периоду прошлого года. Объёмы строительства жилья составляют 129,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба полпредства. Введено свыше пяти миллионов кв.м жилья.

По некоторым направлениям зафиксировано снижение.Индекс обрабатывающих производств снизился на 1,4% к уровню января-августа 2021 года. На 4,4% сократился оборот розничной торговли. При этом в целом по стране снижение этого показателя составило 4,9%.

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