Новый мир
Курган 22o
Курс ЦБ:$61,2662,04
16+
Версия для слабовидящих

УрФО занимает первое место по темпам расселения граждан из аварийного жилья

Актуально.

8 июля, 2022 - 16:30

Об этом заявил полпред Владимир Якушев в ходе совещания по вопросам взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий».
Предполагалось, что жилищные условия улучшат около 50 тысяч жителей, однако новоселье отметили уже почти 90 тысяч человек.
Полпред отметил, что регионы активно участвуют в программе модернизации ЖКХ за счёт средств Фонда национального благосостояния.
В следующем году Тюменская, Челябинская, Курганская области планируют завершить исполнение региональных программ переселения жилья.

В Свердловской области за три года из аварийного жилья переехали 12,5 тысяч жителей. Капитальный ремонт проведен в 97 многоквартирниках

.«На начало июля УрФО занимает первое место среди федеральных округов по темпам расселения граждан из аварийного жилья. Самое важное сейчас – не сбавлять темп, максимально использовать все возможности и следить за качеством выполнения работ», – подчеркнул Владимир Якушев.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

 
 
 
8 июля, 2022 - 16:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество