УрФО занимает первое место по темпам расселения граждан из аварийного жилья

Об этом заявил полпред Владимир Якушев в ходе совещания по вопросам взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий».

Предполагалось, что жилищные условия улучшат около 50 тысяч жителей, однако новоселье отметили уже почти 90 тысяч человек.

Полпред отметил, что регионы активно участвуют в программе модернизации ЖКХ за счёт средств Фонда национального благосостояния.

В следующем году Тюменская, Челябинская, Курганская области планируют завершить исполнение региональных программ переселения жилья.

В Свердловской области за три года из аварийного жилья переехали 12,5 тысяч жителей. Капитальный ремонт проведен в 97 многоквартирниках

.«На начало июля УрФО занимает первое место среди федеральных округов по темпам расселения граждан из аварийного жилья. Самое важное сейчас – не сбавлять темп, максимально использовать все возможности и следить за качеством выполнения работ», – подчеркнул Владимир Якушев.

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