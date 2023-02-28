Уровень преступности в Зауралье самый низкий за последние 30 лет

Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отметил, что в прошлом году личный состав полиции работал в сложных условиях изменившейся общественно-политической ситуации, но полностью справился с задачами по сохранению правопорядка и безопасности в регионе.

«В целом на территории Зауралья поставлено на учет 13,5 тысяч преступлений, что почти на 9% меньше, чем годом ранее – это самый низкий количественный показатель преступности за последние 30 лет», - отчитался начальник УМВД области.

Одной из основных причин снижения преступности стала активная работа по пресечению деятельности организованных преступных сообществ. За год раскрыто 481 преступление, совершённое в составе групп. Это в 4 раза больше чем в 2021 году. Пресечено 719 преступлений экономической направленности – на 13% больше, чем годом ранее. В числе наиболее проблемных направлений остаётся противодействие киберпреступности. В прошлом году зарегистрировано почти 1 900 таких преступлений. Ущерб от действий мошенников составил 228,5 миллионов рублей.

«Руководителям филиалов банков, действующих в регионе, предложен простой для реализации алгоритм работы при личном обращении физического лица для оформления кредита. Он предусматривает блокирование банковской операции и обязательное проведение проверок совместно с органами внутренних дел для исключения возможных мошеннических действий», рассказал Дмитрий Свинов.

В прошлом году полицейские провели свыше 2,5 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий. В итоге отмечается снижение на 42% числа наркозависимых, в том числе на 21% – несовершеннолетних. Внесено предложение об обязательном тестировании в трудовых коллективах на предмет употребления запрещенных веществ.